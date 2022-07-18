نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (2022/07/1

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاثنين (2022/07/18 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح بحري الي براني نشط الي قوي على الساحل الممتد من الخليج الي شحات تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح براني بشكل عام ويكون متغير الاتجاه صباحا على ساحل الخمس سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.50) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل سرت.

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• • السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح شرش الى براني بوجه عام ويكون سرعته تتراوح ما بين (10-25) عقدة تصل اليوم إلى (30) عقدة على ساحل الخليج.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00– 3.00) متر يصل الى (3.50) متر على ساحل الجبل الأخضر.

• البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل الجبل الاخضر.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.