نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (2022/07/1

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاثنين (2022/07/18 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح بحري الي براني نشط الي قوي على الساحل الممتد من الخليج الي شحات تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح براني بشكل عام ويكون متغير الاتجاه صباحا على ساحل الخمس سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.50) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل سرت.
• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• • السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح شرش الى براني بوجه عام ويكون سرعته تتراوح ما بين (10-25) عقدة تصل اليوم إلى (30) عقدة على ساحل الخليج.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00– 3.00) متر يصل الى (3.50) متر على ساحل الجبل الأخضر.
• البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل الجبل الاخضر.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
أضف تعليقـك