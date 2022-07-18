أشادت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، باستقبال الفريق عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان الجيش الليبي، و وأعضاء لجنة 5+5 الممثلين للقيادة العامة في مطار معيتيقة بطرابلس، من قبل الفريق محمد الحداد، رئيس أركان الجيش في المنطقة الغربية، و قالت الفارسي “الصلاة على النبي، ربي يوحد الشمل ويحقن الدماء وتستقر ليبيا”.
#الحدث_الليبي
أشادت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، باستقبال الفريق عبد الرزاق النا
أشادت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، باستقبال الفريق عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان الجيش الليبي، و وأعضاء لجنة 5+5 الممثلين للقيادة العامة في مطار معيتيقة بطرابلس، من قبل الفريق محمد الحداد، رئيس أركان الجيش في المنطقة الغربية، و قالت الفارسي “الصلاة على النبي، ربي يوحد الشمل ويحقن الدماء وتستقر ليبيا”.
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