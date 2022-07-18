أشادت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، باستقبال الفريق عبد الرزاق النا

أشادت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، باستقبال الفريق عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان الجيش الليبي، و وأعضاء لجنة 5+5 الممثلين للقيادة العامة في مطار معيتيقة بطرابلس، من قبل الفريق محمد الحداد، رئيس أركان الجيش في المنطقة الغربية، و قالت الفارسي “الصلاة على النبي، ربي يوحد الشمل ويحقن الدماء وتستقر ليبيا”.

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