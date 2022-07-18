عاجل

أشادت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، باستقبال الفريق عبد الرزاق النا

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أشادت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، باستقبال الفريق عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان الجيش الليبي، و وأعضاء لجنة 5+5 الممثلين للقيادة العامة في مطار معيتيقة بطرابلس، من قبل الفريق محمد الحداد، رئيس أركان الجيش في المنطقة الغربية، و قالت الفارسي “الصلاة على النبي، ربي يوحد الشمل ويحقن الدماء وتستقر ليبيا”.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك