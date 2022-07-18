صور من لقاء كلا من الفريق ”عبد الرزاق الناظوري” رئيس أركان الجيش، ورئيس أركان قوات المنطقة الغربية ”محمد الحداد” في العاصمة طرابلس مع لجنة «5+5»، ضمن المشاورات التي تهدف لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
#الحدث_الليبي
صور من لقاء كلا من الفريق ”عبد الرزاق الناظوري” رئيس أركان الجيش، ورئيس أركان قو
صور من لقاء كلا من الفريق ”عبد الرزاق الناظوري” رئيس أركان الجيش، ورئيس أركان قوات المنطقة الغربية ”محمد الحداد” في العاصمة طرابلس مع لجنة «5+5»، ضمن المشاورات التي تهدف لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
أضف تعليقـك