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صور من لقاء كلا من الفريق ”عبد الرزاق الناظوري” رئيس أركان الجيش، ورئيس أركان قو

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور من لقاء كلا من الفريق ”عبد الرزاق الناظوري” رئيس أركان الجيش، ورئيس أركان قوات المنطقة الغربية ”محمد الحداد” في العاصمة طرابلس مع لجنة «5+5»، ضمن المشاورات التي تهدف لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
#الحدث_الليبي




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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