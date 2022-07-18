أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، ومحافظ ا

أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، في لقاء عقد بمقر ديوان المحاسبة، اليوم الإثنين؛ الالتزام بإجراءات الشفافية والإفصاح عن إيرادات الدولة النفطية وأوجه إنفاقها، بحسب بيان صادر عن المصرف المركزي.

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