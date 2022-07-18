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أكد سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، ، أن السفارة المالطية ستشرع في منح التأش

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، ، أن السفارة المالطية ستشرع في منح التأشيرات من داخل البلدية بداية من الأحد المقبل (24 يوليو)، وذلك من خلال مكتب التأشيرات الكائن بمنطقة الفويهات.
جاء ذلك خلال زيارة السفير لبلدية بنغازي، الإثنين، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات للمواطنين، وسبل التعاون في المجالات التعليمية والصحية والثقافية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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