أكد سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، ، أن السفارة المالطية ستشرع في منح التأش

أكد سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، ، أن السفارة المالطية ستشرع في منح التأشيرات من داخل البلدية بداية من الأحد المقبل (24 يوليو)، وذلك من خلال مكتب التأشيرات الكائن بمنطقة الفويهات.

جاء ذلك خلال زيارة السفير لبلدية بنغازي، الإثنين، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات للمواطنين، وسبل التعاون في المجالات التعليمية والصحية والثقافية.

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