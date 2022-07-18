صور| فرحات بن قدارة مدير مؤسسة النفط يعقد الاجتماع الاول في المؤسسة مع مدراء الم

صور| فرحات بن قدارة مدير مؤسسة النفط يعقد الاجتماع الاول في المؤسسة مع مدراء المكاتب والاقسام التابعة لها . #ليبيا #المرصد
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