عاجل > مؤسسة النفط : يتم الآن الإستعداد لتصدير كميات من الخام بعد رفع حالة ال

عاجل > مؤسسة النفط : يتم الآن الإستعداد لتصدير كميات من الخام بعد رفع حالة القوة القاهرة على الموانئ والحقول . ⚡️ناقلة ستصل الاربعاء لتحميل مليون برميل من الخام من الزويتينة . ⚡️ناقلة ستصل السدرة الثلاثاء و ناقلتين لرأس لانوف يومي الاربعاء و الخميس . ⚡️ناقلة ستشحن 600 ألف برميل من البريقة خلال ذات الفترة. ( بيان )