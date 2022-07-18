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عاجل > مؤسسة النفط : يتم الآن الإستعداد لتصدير كميات من الخام بعد رفع حالة ال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > مؤسسة النفط : يتم الآن الإستعداد لتصدير كميات من الخام بعد رفع حالة القوة القاهرة على الموانئ والحقول . ⚡️ناقلة ستصل الاربعاء لتحميل مليون برميل من الخام من الزويتينة . ⚡️ناقلة ستصل السدرة الثلاثاء و ناقلتين لرأس لانوف يومي الاربعاء و الخميس . ⚡️ناقلة ستشحن 600 ألف برميل من البريقة خلال ذات الفترة. ( بيان )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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