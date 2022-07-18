الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أحمد المسماري:
– كل يوم يمر يثبت أن المكون العسكري في عموم ليبيا- مهما كان الاختلاف بينهم- الأقدر على التقارب وسد الهوة بينهم.
– المؤسسة العسكرية أحد أهم ركائز الدولة الوطنية التي لا تعترف إلا بالهوية اللييية كهوية جامعة لكل الليبيين.
– المسار العسكري بين أعضاء لجنة (العشرة) أنجح من المسارات الأخرى السياسية والاقتصادية وغيرها.
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الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أحمد المسماري: – كل يوم يمر يثبت أن
الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أحمد المسماري:
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