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الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أحمد المسماري: – كل يوم يمر يثبت أن

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أحمد المسماري:
– كل يوم يمر يثبت أن المكون العسكري في عموم ليبيا- مهما كان الاختلاف بينهم- الأقدر على التقارب وسد الهوة بينهم.
– المؤسسة العسكرية أحد أهم ركائز الدولة الوطنية التي لا تعترف إلا بالهوية اللييية كهوية جامعة لكل الليبيين.
– المسار العسكري بين أعضاء لجنة (العشرة) أنجح من المسارات الأخرى السياسية والاقتصادية وغيرها.
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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