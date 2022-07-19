نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الثلاثاء ( 19/07/2

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الثلاثاء ( 19/07/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح براني الي بحري هذا اليوم نشط على الساحل الممتد من الخليج الي شحات وشرش يوم الغد على ساحل درنة تصل سرعته الى (25) عقدة مع ارتفاع للموج يصل (3.50) متر على ساحل شحات هدا اليوم.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح براني الى شرقي ويكون نهار الغد شلوق على الساحل من زوارة الى الخمس ومتغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.50) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل سرت.

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح براني الى بحري على الساحل من الخليج الى شحات وشرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (10-25) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00– 3.00) متر يصل هذا اليوم الى (3.50) متر على ساحل شحات.

• البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل شحات هذا اليوم.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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. التاريخ: 19/07/2022