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خبر | استمرار اجتماعات الناظوري والحداد و لجنة 5+5 في #طرابلس لليوم الثاني بالتأ

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | استمرار اجتماعات الناظوري والحداد و لجنة 5+5 في #طرابلس لليوم الثاني بالتأكيد على حرمة الدم الليبي و استمرار إيقاف اطلاق النار والنأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية . #ليبيا #المرصد (بيان)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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