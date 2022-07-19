خبر | استمرار اجتماعات الناظوري والحداد و لجنة 5+5 في #طرابلس لليوم الثاني بالتأ

خبر | استمرار اجتماعات الناظوري والحداد و لجنة 5+5 في #طرابلس لليوم الثاني بالتأكيد على حرمة الدم الليبي و استمرار إيقاف اطلاق النار والنأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية . #ليبيا #المرصد (بيان)
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ليبيا مباشر
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