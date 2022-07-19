عاجل > شركة مليتة للنفط و الغاز : الضخ إلى مجمع مليتة الصناعي بدأ فعليا بحوال

عاجل > شركة مليتة للنفط و الغاز : الضخ إلى مجمع مليتة الصناعي بدأ فعليا بحوالى 40 ألف برميل يومياً. ⚡️وحدة توليد الكهرباء بحقل الفيل و وحدة المرافق تم تشغيلها اليوم و ستفتح الآبار بشكل تدريجي . ⚡️العمل مستمر بعد إذن من المؤسسة لفتح كل الآبار و الرجوع الى معدلات الإنتاج و التصدير الطبيعية. #ليبيا #المرصد ( بيان )
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ليبيا مباشر
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