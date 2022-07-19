عاجل

عاجل > شركة مليتة للنفط و الغاز : الضخ إلى مجمع مليتة الصناعي بدأ فعليا بحوال

تم النشر منذُ 32 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > شركة مليتة للنفط و الغاز : الضخ إلى مجمع مليتة الصناعي بدأ فعليا بحوالى 40 ألف برميل يومياً. ⚡️وحدة توليد الكهرباء بحقل الفيل و وحدة المرافق تم تشغيلها اليوم و ستفتح الآبار بشكل تدريجي . ⚡️العمل مستمر بعد إذن من المؤسسة لفتح كل الآبار و الرجوع الى معدلات الإنتاج و التصدير الطبيعية. #ليبيا #المرصد ( بيان )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك