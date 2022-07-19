أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقاء جمعه، ظهر اليوم الثلاثاء، بسفير جمهورية التشيك لدى ليبيا، “جان فيسيتال “،باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقيادات العسكرية من المنطقتين الشرقية والغربية، معتبراً بأنها خطوة مهمة في اتجاة توحيد المؤسسة العسكرية، و بحث الاجتماع آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

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