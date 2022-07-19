أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقاء جمعه، ظهر اليوم الثلاثاء، بسفير جمهورية التشيك لدى ليبيا، “جان فيسيتال “،باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقيادات العسكرية من المنطقتين الشرقية والغربية، معتبراً بأنها خطوة مهمة في اتجاة توحيد المؤسسة العسكرية، و بحث الاجتماع آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.
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أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقاء جمعه، ظهر اليوم الثلاثاء، بسفير
أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقاء جمعه، ظهر اليوم الثلاثاء، بسفير جمهورية التشيك لدى ليبيا، “جان فيسيتال “،باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقيادات العسكرية من المنطقتين الشرقية والغربية، معتبراً بأنها خطوة مهمة في اتجاة توحيد المؤسسة العسكرية، و بحث الاجتماع آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.
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