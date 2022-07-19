فيديو > اجتماع طارئ لنقابة محامي #طرابلس للرد على تعرض المحامي عبدالله فرحات للضرب المبرح يوم أمس على يد ثلاثة عناصر من ” جهاز الردع ” خلال حضوره مرافعة بمجمع المحاكم بحسب بيان للنقابة ، التي تستعد لاصدار بيان آخر لاعلان اجراءات . #ليبيا #المرصد