أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة تنظيم العمل داخل معب

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة تنظيم العمل داخل معبر رأس اجدير الحدودي من جانب الطرف التونسي ،وتحديد اختصاصات الأجهزة الأمنية بشكل واضح، وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، فإن الدبيبة قد أعطى تعليماته لوزيري الخارجية والداخلية للتنسيق مع الجانب التونسي من أجل تحسين عمل البوابة التونسية بما يتناسب مع عدد المسافرين الليبيين

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