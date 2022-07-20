الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الأربعاء 20–07–2022
ملخص عام: طقس صيفي مستقر على اغلب المناطق.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-36)مْ.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على مناطق الجبل الأخضر.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-31)مْ على الساحل، و مابين (35-37)مْ على الدواخل.
الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-40)مْ.
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-40)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:13)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:12)
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