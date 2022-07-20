الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الأربعاء 20–07–2022

ملخص عام: طقس صيفي مستقر على اغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-36)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-31)مْ على الساحل، و مابين (35-37)مْ على الدواخل.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-40)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:13)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:12)