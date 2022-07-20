المركز الوطني للأرصاد الجوية

نشرة الصيد البحري

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاربعاء (20/07/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط على ساحل الخليج ودرنة تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل الى (3.00) متر على ساحل درنة هدا اليوم.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح براني الى شرقي على الساحل من زوارة الى الخمس وبحري الى براني على باقي الساحل يتحول يوم الغد الى متغير الاتجاه على ساحل الخمس ومصراتة سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح بحري الى شرش ويكون براني اليوم على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-25) عقدة ويصل اليوم الى (30) عقدة على ساحل الخليج.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 2.00) متر يصل هذا اليوم الى (3.00) متر على ساحل درنة.

• البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل درنة هذا اليوم.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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. التاريخ: 20/07/2022