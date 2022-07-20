أعلنت عملية “إيريني” البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، ضبط سفينة ترفع علم غينيا الاستوائية، على متنها شحنة آليات عسكرية، خرقت قرار حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.

وقالت “إيريني” في بيان ، الأربعاء، إنه يشتبه منذ فترة طويلة في أن السفينة (MV VICTORY RORO)، تنقل معدات عسكرية إلى ليبيا، تحت اسم (MV LUCCELLO)، التي ترفع علم جزر القمر.

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