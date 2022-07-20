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أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عن سعادتها ب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عن سعادتها بما خلص إليه الاجتماع الذي الفريقين عبد الرازق الناظوري ومحمد الحداد، المبني على العمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 2020.
ودعت وليامز في تغريدة عبر تويتر الأطراف السياسية أن تحذو حذوهما في روح التعاون والتوافق التي يتحليان بها.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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