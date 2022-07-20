أعلنت نقابة المحامين في طرابلس، اليوم الأربعاء، تعليق العمل في جميع المحاكم والن

أعلنت نقابة المحامين في طرابلس، اليوم الأربعاء، تعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات الواقعة في نطاق اختصاصها، بدءًا من الأحد المقبل 24 يوليو، وذلك ردًا على واقعة الاعتداء على زميلهم المحامي عبدالله فرحات، بمجمع المحاكم.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ دعت إليه الجمعية العمومية لنقابة محامي طرابلس، لمناقشة الواقعة، وفق منشور عبر صفحتها على “فيسبوك”.

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