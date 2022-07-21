الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الخ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الخميس 21–07–2022
ملخص عام: يبقى الطقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-36)مْ.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ.
الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-41)مْ.
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:13)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:13)
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