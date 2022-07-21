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صور | وصول طائرة أول فوج من الحجاج الليبيين إلى مطار معيتيقة قادمة من مطار الأمي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وصول طائرة أول فوج من الحجاج الليبيين إلى مطار معيتيقة قادمة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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