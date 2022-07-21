أكد سفير التشيك لدى ليبيا جان فيسيتال، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس المفوضية الوطني

أكد سفير التشيك لدى ليبيا جان فيسيتال، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس، دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في ليبيا، مثمنًا الجهود التي اضطلعت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي أنجزتها، و تطرق اللقاء إلى ما يمكن تقديمه من دعم فني وخبرات من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع «بيبول».

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