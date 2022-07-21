صور | توفيق شرف الدين وزير الداخلية التونسي يلتقي فريق الاطفاء الجزائري و يشيد ب

صور | توفيق شرف الدين وزير الداخلية التونسي يلتقي فريق الاطفاء الجزائري و يشيد بجهودهم في المساعدة على اطفاء حرائق الغابات قرب #تونس العاصمة معربًا عن شكره لـ #الجزائر على استجابتها للحدث . #ليبيا #المرصد