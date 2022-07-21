أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال لقاء جمعه اليوم الخميس، مع مدير مكتب حقوق الانسان بوزارة الدفاع، حاتم الكاديكي، على أهمية دعم جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، والجهات ذات الصلة في تتبع ملف المفقودين، لكونه عاملاً من عوامل إنجاح رؤية المجلس الرئاسي لملف المصالحة الوطنية، وبحث اللقاء نتائج عمل لجنة القانون الدولي الإنساني، في التعرف على عدد من المفقودين وتحديد أماكنهم.

#الحدث_الليبي