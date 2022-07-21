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عاجل > هيئة السلامة الوطنية عن رئيسها عثمان مليقطة : انتظار قافلتنا في رأس اج

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > هيئة السلامة الوطنية عن رئيسها عثمان مليقطة : انتظار قافلتنا في رأس اجدير كان تحسبًا لاندلاع حرائق جديدة في #تونس بعد اخمادها . ⚡️مليقطة : وجهنا القافلة بالعودة بعد إعلامنا من نظرائنا في تونس بسيطرتهم على الحرائق . #ليبيا #المرصد ( بيان )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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