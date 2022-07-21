عاجل > هيئة السلامة الوطنية عن رئيسها عثمان مليقطة : انتظار قافلتنا في رأس اج

عاجل > هيئة السلامة الوطنية عن رئيسها عثمان مليقطة : انتظار قافلتنا في رأس اجدير كان تحسبًا لاندلاع حرائق جديدة في #تونس بعد اخمادها . ⚡️مليقطة : وجهنا القافلة بالعودة بعد إعلامنا من نظرائنا في تونس بسيطرتهم على الحرائق . #ليبيا #المرصد ( بيان )
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال لقاء جمعه اليوم الخميس، مع مدير
تم النشر منذُ 6 دقائق
فيديو > لقطات لعودة قافلة هيئة السلامة الوطنية من منفذ رأس اجدير إلى #طرابلس
تم النشر منذُ 49 دقيقة
يُعَدُّ أحد أخطر مشكلات ثورة التكنولوجيا الرقمية اليوم، وهو جريمة العصر الحديث،
تم النشر منذُ 55 دقيقة
عاجل > رئيس مجلس النواب في رسالة لويليامز : مجلس الدولة لم يلتزم بإحالة أسماء مر
تم النشر منذُ ساعتين
أضف تعليقـك