عاجل > هيئة السلامة الوطنية عن رئيسها عثمان مليقطة : انتظار قافلتنا في رأس اج

عاجل > هيئة السلامة الوطنية عن رئيسها عثمان مليقطة : انتظار قافلتنا في رأس اجدير كان تحسبًا لاندلاع حرائق جديدة في #تونس بعد اخمادها . ⚡️مليقطة : وجهنا القافلة بالعودة بعد إعلامنا من نظرائنا في تونس بسيطرتهم على الحرائق . #ليبيا #المرصد ( بيان )