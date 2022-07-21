عاجل > بيان خارجية #تونس : مبادرة #ليبيا بالتدخل والمساعدة كان لها صدى إيجابي كب

عاجل > بيان خارجية #تونس : مبادرة #ليبيا بالتدخل والمساعدة كان لها صدى إيجابي كبير لكل التونسيين وتركت أثر عميق في نفوسهم وشكرنا المنقوش في اتصال هاتفي.

⚡️تعرب تونس عن عميق امتنانها وبالغ تقديرها لمبادرة ليبيا بوضع 20 شاحنة إطفاء و175 إطفائي على ذمتنا .

⚡️هذه الهبَّة تؤكد ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة وروح تضامن في السرّاء والضرّاء .

⚡️ الرئيس سعيّد يحيي ليبيا قيادة وحكومة وشعبا و ممتن لما برهنه الأشقاء من تضامن و استعداد تام للتدخل والدعم والمساندة. #المرصد ( بيان )