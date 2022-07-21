في إطار توثيق التعاون الفني بين المركز الوطني للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ليبيا
قامت السيدة / مدير البرامج اليوم الخميس الموافق 21 / 7 / 2022 م بزيارة إلى الأرشيف المناخي للاطلاع عن كثب على احتياجات المركز لميكنة الأرشيف ونقله من الوسائط الهشة ( النماذج الورقية ) إلى وسائط إلكترونية حديثة للمحافظة على السجلات المناخية الطويلة بإعتبارها ثروة قومية، وكذلك لتسهيل النفاذ إلى البيانات المناخية بكل يسر
وقد كانت هذه الزيارة بحضور السادة / مدير إدارة المناخ، مدير إدارة البحوث والدراسات، رئيس قسم العمليات المناخية، رئيس وحدة الأرشيف المناخي، رئيس وحدة المراجعة المناخية
ومديرة مكتب التعاون الفني
في إطار توثيق التعاون الفني بين المركز الوطني للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتح
في إطار توثيق التعاون الفني بين المركز الوطني للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ليبيا
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