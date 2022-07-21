في إطار توثيق التعاون الفني بين المركز الوطني للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتح

في إطار توثيق التعاون الفني بين المركز الوطني للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ليبيا

قامت السيدة / مدير البرامج اليوم الخميس الموافق 21 / 7 / 2022 م بزيارة إلى الأرشيف المناخي للاطلاع عن كثب على احتياجات المركز لميكنة الأرشيف ونقله من الوسائط الهشة ( النماذج الورقية ) إلى وسائط إلكترونية حديثة للمحافظة على السجلات المناخية الطويلة بإعتبارها ثروة قومية، وكذلك لتسهيل النفاذ إلى البيانات المناخية بكل يسر

وقد كانت هذه الزيارة بحضور السادة / مدير إدارة المناخ، مدير إدارة البحوث والدراسات، رئيس قسم العمليات المناخية، رئيس وحدة الأرشيف المناخي، رئيس وحدة المراجعة المناخية

ومديرة مكتب التعاون الفني







