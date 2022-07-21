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وجه مكتب النائب العام مباشرة التحقيقات مع المتهم في ارتكاب جريمة الشروع في القتل

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وجه مكتب النائب العام مباشرة التحقيقات مع المتهم في ارتكاب جريمة الشروع في القتل لأحد المواطنين وابنته في مدينة البيضاء، وأكدت النيابة العامة اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، مشيرة إلى أنه قبض عليه في أحد منازل مدينة القبة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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