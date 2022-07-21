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خبر | الغرياني : من استقبل الناظوري شريك في ” جرا ئمه ” و الحداد دلس على الناس ع

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | الغرياني : من استقبل الناظوري شريك في ” جرا ئمه ” و الحداد دلس على الناس عندما قال ان اللقاء تم بعلم الحكومة ، لان الدبيبة نفى وقال أنه يرى الوقت غير مناسب للزيارة ، ماجرى محرم شرعًا و قانونًا . #ليبيا #المرصد ( لقاء عبر تلفزيون التناصح )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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