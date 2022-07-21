خبر | الغرياني : من استقبل الناظوري شريك في ” جرا ئمه ” و الحداد دلس على الناس ع

خبر | الغرياني : من استقبل الناظوري شريك في ” جرا ئمه ” و الحداد دلس على الناس عندما قال ان اللقاء تم بعلم الحكومة ، لان الدبيبة نفى وقال أنه يرى الوقت غير مناسب للزيارة ، ماجرى محرم شرعًا و قانونًا . #ليبيا #المرصد ( لقاء عبر تلفزيون التناصح )