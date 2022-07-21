كشفت إدارة الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بأن شركة كي إس بي الأل

كشفت إدارة الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بأن شركة كي إس بي الألمانية ستتولى عمليات صيانة المضخات السطحية والغاطسة إضافة إلى عملية صيانة الأنابيب والأحواض، مضيفة بأن هذه الأعمال تأتي ضمن عمليات تطوير المنظومات وزيادة الإنتاج والمحافظة على الإمدادات المائية عن التجهيز لإعادة تأهيل المضخات بمحطات الضخ لمنظومتي القرضابية السدادة ومدن غدامس وزوارة والزاوية منتصف شهر أغسطس القادم.

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