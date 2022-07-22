بعد وفاة 6 أشخاص.. مقتـل الشاب محمود شعبان الشريف في اشتباكات #الفرناج

بعد وفاة 6 أشخاص.. مقتل الشاب محمود شعبان الشريف في اشتباكات #الفرناج المندلعة بين #الردع والحرس #الرئاسي بقيادة أيوب #بوراس. #السبق
عن مصدر الخبر
rehm sal
قد يعجبــــك أيضـــاً
شهود عـيان: “الردع” تسيطر على اغلب مقار جهاز الحرس الرئاسي
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / المشهد
بالصور.. مركز طب الطوارئ والدعم ينوه أن أغلب العائلات العالقة في صالة #النواعم ا
تم النشر منذُ 25 دقيقة
بالصور| جانب من سيارات المواطنين التي تُركت على قارعة الطريق بعد حدوث اشتباكات و
تم النشر منذُ 25 دقيقة
بالصور| فرق جهاز الإسعاف والطوارئ تقوم بإخلاء المبيت الجامعي في منطقة #الفرناج م
تم النشر منذُ 26 دقيقة
أضف تعليقـك