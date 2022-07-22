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بعد وفاة 6 أشخاص.. مقتـل الشاب محمود شعبان الشريف في اشتباكات #الفرناج

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / rehm sal
مصدر الخبر / rehm sal

بعد وفاة 6 أشخاص.. مقتل الشاب محمود شعبان الشريف في اشتباكات #الفرناج المندلعة بين #الردع والحرس #الرئاسي بقيادة أيوب #بوراس. #السبق

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rehm sal

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