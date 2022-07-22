تطورات جديدة بشأن اشتباكات جزيرة الفرناج

#عاجل.. شهود عيان: رتل مسلح تابع لبشير البقرة آمر كتيبة رحبة الدروع المعروفة بكتيبة #البقرة خرج من معسكر الرحبة في #تاجوراء باتجاه الاشتباكات في #طرابلس بين #الردع والحرس #الرئاسي بقيادة أيوب #بوراس.

– الاشتباكات في محيط مقر بوراس في #زاوية_الدهماني بالأسلحة لا زالت مستمرة وهناك أضرار مادية وحرائق لسيارات المواطنين.

– عناصر #اللواء_444_قتال بإمرة محمود #حمزة تدخلت لفض النزاع وأوقفت الاشتباكات تدريجيًا في جزيرة #الفرناج. #السبق

#عاجل.. شهود عيان: جهاز #الردع يسيطر على فندق #المهاري الذي يقيم فيه بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

– جهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة #الككلي يعلن حالة الطوارئ داخل #أبوسليم.

– إغلاق الإشارة الضوئية شارع الزاوية في #طرابلس.

#عاجل.. شهود عيان: وفاة المواطن محمود العماري من سكان #الفرناج متأثرًا بجراحه نتيجة إصابته في اشتباكات الردع وأيوب بوراس في #طرابلس.

– وفاة ثلاثة عناصر من الكتيبة 42 #عين_زارة التي يقودها عبدالحكيم الشيخ بعد الرماية عليهم في مناطق الاشتباكات بين الردع وأيوب بوراس. #السبق

#عاجل.. رئيس جهاز المخابرات العامة حسين #العائب أصدر أوامره للحرس #الرئاسي بقيادة أيوب #أبو_راس للقبض على عدد من قيادات جهاز #الردع.

#عاجل.. شهود عيان: وفاة الطفل مصعب فتحي ميلاد (12 عاما) متأثرًا بجراحه نتيجة الاشتباكات بين #الردع وأيوب #بوراس في مصحة تولين بمنطقة #عين_زارة.

– وفاة المواطن محمد ذهب الموظف بوزارة الزراعة متأثرًا بإصابته إثر الاشتباكات الواقعة بمحيط #جزيرة_الفرناج في #طرابلس. #السبق

بعد وفاة 6 أشخاص.. مقتل الشاب محمود شعبان الشريف في اشتباكات #الفرناج المندلعة بين #الردع والحرس #الرئاسي بقيادة أيوب #بوراس. #السبق