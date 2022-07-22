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نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الجمعة (22/07/2022

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الجمعة (22/07/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية.
• الريح براني الى بحري ويكون متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل طرابلس والخمس سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.
• البحر خفيف الموج الى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح شرش الى بحري يتحول يوم الغد الى شلوق على ساحل شحات
سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.50) متر.
• البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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