نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الجمعة (22/07/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية.
• الريح براني الى بحري ويكون متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل طرابلس والخمس سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.
• البحر خفيف الموج الى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
•
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
•
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح شرش الى بحري يتحول يوم الغد الى شلوق على ساحل شحات
سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.50) متر.
• البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
أضف تعليقـك