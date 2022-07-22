عاجل > حصيلة أولية : وفاة 9 مواطنين بينهم الطفل المعتصم بالله ميلاد المزوغي ا

عاجل > حصيلة أولية : وفاة 9 مواطنين بينهم الطفل المعتصم بالله ميلاد المزوغي البالغ من العمر 12 سنة . ⚡️الحصيلة النهائية للوفيات و المصابين منذ البارحة وحتى الساعة 12 من ظهر اليوم لم تتضح بعد . ⚡️هناك حالات في المصحات الخاصة و المستشفى العسكري معيتيقة او محولة خارج #طرابلس لم يجري حصرها . #ليبيا #المرصد ( مصادر رسمي )
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ليبيا مباشر
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