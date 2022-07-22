عاجل

عاجل > المنفي يطلب من الحداد فض الاشتباكات فورًا وإعادة الوحدات المتقاتلة إلى

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > المنفي يطلب من الحداد فض الاشتباكات فورًا وإعادة الوحدات المتقاتلة إلى مقارها. ⚡️ يجب تأمين المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة ولكم الاستعانة بمن ترونه ضروريًا. ⚡️يجب السيطرة على الموقف فورًا بما يؤمن عودة الأمور لمسارها الطبيعي وموافاتنا بتقريركم و ملاحظاتكم . #ليبيا #المرصد ( كتاب )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك