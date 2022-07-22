عاجل > المنفي يطلب من الحداد فض الاشتباكات فورًا وإعادة الوحدات المتقاتلة إلى مقارها. ⚡️ يجب تأمين المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة ولكم الاستعانة بمن ترونه ضروريًا. ⚡️يجب السيطرة على الموقف فورًا بما يؤمن عودة الأمور لمسارها الطبيعي وموافاتنا بتقريركم و ملاحظاتكم . #ليبيا #المرصد ( كتاب )