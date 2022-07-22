أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاعتداء على المدنيين وتعريض حياتهم للخ

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاعتداء على المدنيين وتعريض حياتهم للخطر، داعية جميع الليبيين لكي يبذلوا كل ما بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد في هذا التوقيت الحساس، كما دعت جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.

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