عاجل > البعثة : نشعر بقلق بالغ بتلقينا تقارير عن إصابات بين المدنيين في اشتبا

عاجل > البعثة : نشعر بقلق بالغ بتلقينا تقارير عن إصابات بين المدنيين في اشتباكات #طرابلس . ⚡️ نطالب بالتحقيق والعدالة للضحايا وأسرهم . ⚡️ على كل الليبيين الحفاظ على الاستقرار الهش في هذا التوقيت الحساس . ⚡️ على كل الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار . #ليبيا #المرصد (بيان)