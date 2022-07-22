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عاجل > البعثة : نشعر بقلق بالغ بتلقينا تقارير عن إصابات بين المدنيين في اشتبا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > البعثة : نشعر بقلق بالغ بتلقينا تقارير عن إصابات بين المدنيين في اشتباكات #طرابلس . ⚡️ نطالب بالتحقيق والعدالة للضحايا وأسرهم . ⚡️ على كل الليبيين الحفاظ على الاستقرار الهش في هذا التوقيت الحساس . ⚡️ على كل الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار . #ليبيا #المرصد (بيان)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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