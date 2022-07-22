عاجل > البعثة : نشعر بقلق بالغ بتلقينا تقارير عن إصابات بين المدنيين في اشتبا

عاجل > البعثة : نشعر بقلق بالغ بتلقينا تقارير عن إصابات بين المدنيين في اشتباكات #طرابلس . ⚡️ نطالب بالتحقيق والعدالة للضحايا وأسرهم . ⚡️ على كل الليبيين الحفاظ على الاستقرار الهش في هذا التوقيت الحساس . ⚡️ على كل الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار . #ليبيا #المرصد (بيان)
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاعتداء على المدنيين وتعريض حياتهم للخ
تم النشر منذُ 6 دقائق
المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ: مقتل 10 مواطنين وجرح 27 جراء اشتباكات طرابلس
تم النشر منذُ 20 دقيقة
عاجل > المنفي يطلب من الحداد فض الاشتباكات فورًا وإعادة الوحدات المتقاتلة إلى
تم النشر منذُ 50 دقيقة
#ليبيا ـ #الحدث تبث مشاهد تُظهر عشرات السيارات التي تركها مُلّاكها وسط الطريق وه
تم النشر منذُ 56 دقيقة
أضف تعليقـك