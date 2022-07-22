كلف عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بتسيير مهام وزارة الداخلية اعتبارًا من اليوم الجمعة، بدلاً من خالد مازن، و جاءت الإقالة في أعقاب فشل الأخير في السيطرة على اشتباكات طرابلس المستمرة منذ ساعات ليل أمس، دون تدخل لفض الاشتباكات.
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كلف عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي وزير الحكم ال
كلف عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بتسيير مهام وزارة الداخلية اعتبارًا من اليوم الجمعة، بدلاً من خالد مازن، و جاءت الإقالة في أعقاب فشل الأخير في السيطرة على اشتباكات طرابلس المستمرة منذ ساعات ليل أمس، دون تدخل لفض الاشتباكات.
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