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كلف عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي وزير الحكم ال

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كلف عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بتسيير مهام وزارة الداخلية اعتبارًا من اليوم الجمعة، بدلاً من خالد مازن، و جاءت الإقالة في أعقاب فشل الأخير في السيطرة على اشتباكات طرابلس المستمرة منذ ساعات ليل أمس، دون تدخل لفض الاشتباكات.
#الحدث_الليبي


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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