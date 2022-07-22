بالصور|| اندلاع حريق بأحد المنازل في طريق المشتل، بالعاصمة #طرابلس، بعد سقوط قذي

بالصور|| اندلاع حريق بأحد المنازل في طريق المشتل، بالعاصمة #طرابلس، بعد سقوط قذيفة عليه أثناء الاشتباكات بين جهاز الردع بقيادة عبد الرءوف كاره، وجهاز الحرس الرئاسي بقيادة أيوب بوراس، آمر كتيبة ثوار طرابلس.

ــ قوات الردع، سيطرت على مشروع الموز، وطريق المشتل وصالة الأسطورة، ولازالت تتوغل في المناطق المجاورة.

ــ قوات الردع سيطرت على مقر مكافحة المخدرات، بمنطقة السبعة التابع لأكرم دغمان، أحد أهم أذرع أيوب بوراس.

ــ قوات الردع تتهم دغمان، باختطاف عصام هروس، التابع لجهاز الردع. #السبق





2022-07-22 16:59:54

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