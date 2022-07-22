خبر | مديرية أمن #طرابلس تنتشر في مدخل عين زارة و تباشر إزالة سيارة المواطنين ال

خبر | مديرية أمن #طرابلس تنتشر في مدخل عين زارة و تباشر إزالة سيارة المواطنين التي باغتتها الاشتباكات في جزيرة ” عودة الحياة ” ما أدى لاحتراقها و فرار سائقيها و كذلك إزالة بعض سيارات المجموعات المسلحة المتضررة . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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