#عاجل.. نورلاند خلال اجتماع (3+2) و #مصر و #تركيا بشأن #ليبيا: #الولايات_المتحدة تتابع إجراءات المحكمة المتعلقة بالوطنية للنفط وتحذر من محاولات تعيين ممثلين غير مؤهلين في مجالس الإدارة.

– الولايات المتحدة تُطالب الجهات الليبية بالسماح للسلطات القضائية بأداء واجباتها بشأن الوطنية للنفط دون تدخل.

– نولي اهتمامًا خاصًا لوضع الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

– استقلال المؤسسة الوطنية للنفط وحيادها السياسي في السنوات الأخيرة إرث يجب الحفاظ عليه للحفاظ على سمعة ليبيا في قطاع النفط الدولي.

– ندعم جهود إعادة إنتاج النفط والغاز الليبي وإدارة عائداته بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة حتى يستفيد جميع الليبيين من ثروة بلادهم النفطية.

– كررنا دعوتنا لجميع الفاعلين السياسيين بالابتعاد عن أي أعمال أحادية يمكن أن تؤدي إلى اشتباكات مسلحة في ضوء التقارير عن سقوط ضحايا بين عشية وضحاها.

– ملتزمون بالانتخابات وندعو مجلسي النواب والدولة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن النقاط العالقة في طريق الأساس الدستوري لإجراء انتخابات مبكرة.

– ندعو لتعيين عاجل لمبعوث أممي جديد حتى يمكن مواصلة العمل الذي بدأته ويليامز دون انقطاع. #السبق

2022-07-22 19:18:11

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