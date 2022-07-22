عاجل > ويليامز : أنا غاضبة من القتال المندلع منذ البارحة في #طرابلس و أودى بح

عاجل > ويليامز : أنا غاضبة من القتال المندلع منذ البارحة في #طرابلس و أودى بحياة مرأة و طفل في زفاف . ⚡️ماحدث من استخدام عشوائي للسلاح بين السكان انتهاك خطير للقانون الإنساني وجريمة تخضع للعقوبات. ⚡️هذا القتال الذي أودى بحياة عدد من الاشخاص يجب ان يتوقف و يجب حماية المدنيين ومحاسبة الجناة. #ليبيا #المرصد ( تغريدة )