عاجل > ويليامز : أنا غاضبة من القتال المندلع منذ البارحة في #طرابلس و أودى بح

عاجل > ويليامز : أنا غاضبة من القتال المندلع منذ البارحة في #طرابلس و أودى بحياة مرأة و طفل في زفاف . ⚡️ماحدث من استخدام عشوائي للسلاح بين السكان انتهاك خطير للقانون الإنساني وجريمة تخضع للعقوبات. ⚡️هذا القتال الذي أودى بحياة عدد من الاشخاص يجب ان يتوقف و يجب حماية المدنيين ومحاسبة الجناة. #ليبيا #المرصد ( تغريدة )
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ليبيا مباشر
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