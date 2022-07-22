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عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس الرئاسي السيد عبدالله اللا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس الرئاسي السيد عبدالله اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة اجتماعاً وقد خلص الاجتماع إلى ما يلي :

1- تكليف رئيس الأركان العامة، ووزير الداخلية المكلف بالإشراف ومتابعة وقف إطلاق النار.

2- يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في الأحداث التي وقعت ليله البارحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3- تكليف وزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف بحصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات وإحالتها للسيد رئيس الوزراء.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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