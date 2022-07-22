عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس الرئاسي السيد عبدالله اللا

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس الرئاسي السيد عبدالله اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة اجتماعاً وقد خلص الاجتماع إلى ما يلي :

1- تكليف رئيس الأركان العامة، ووزير الداخلية المكلف بالإشراف ومتابعة وقف إطلاق النار.

2- يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في الأحداث التي وقعت ليله البارحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3- تكليف وزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف بحصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات وإحالتها للسيد رئيس الوزراء.