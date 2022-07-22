قالت الناطقة باسم الهلال الأحمر الليبي ” حنان السعيطي” إن فرق الإسعاف والطوارئ ب

قالت الناطقة باسم الهلال الأحمر الليبي ” حنان السعيطي” إن فرق الإسعاف والطوارئ بفرع طرابلس لازالت مستمرة بالاستجابة لعملية إخلاء العائلات العالقة في أماكن النزاع، حيثُ تم الاتفاق مع أطراف النزاع لفترة هدنة استطاع من خلالها فريق الاستجابة بإخلاء أكثر من ” 117 ” عائلة حتى الآن من منطقة مشروع الموز. مضيفة أن استقبال البلاغات لازال مستمرا من قبل العائلات العالقة.

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