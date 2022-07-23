الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الس

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم السبت 23–07–2022
ملخص عام: طقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية الى شرقيةخفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكون شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على الخليج ومرتفعات الجبل الاخضر.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ.
الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-39)مْ.
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-38)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:12)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:14)
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