نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت ( 23/07/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط من ظهر الغد تصل سرعته إلى (25) عقدة على بعض المناطق من الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب اليوم على ساحل مصراتة وسرت.

• الريح براني إلى شرقي بينما يكون بحري على ساحل سرت ويكون متغير الاتجاه يوم الغد على ساحل الخمس سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج .

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح شرش إلى بحري بينما يكون شلوق إلى متغير الاتجاه على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل من ظهر الغد إلى (25) عقدة على بعض المناطق من الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.75) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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التاريخ: 23/07/2022