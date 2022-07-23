نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم السبت ( 23/07/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط من ظهر الغد تصل سرعته إلى (25) عقدة على بعض المناطق من الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب اليوم على ساحل مصراتة وسرت.
• الريح براني إلى شرقي بينما يكون بحري على ساحل سرت ويكون متغير الاتجاه يوم الغد على ساحل الخمس سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج .
• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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• الساحل من الخليج إلى طبرق:
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• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح شرش إلى بحري بينما يكون شلوق إلى متغير الاتجاه على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل من ظهر الغد إلى (25) عقدة على بعض المناطق من الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.75) متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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التاريخ: 23/07/2022
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