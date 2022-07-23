أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تحقيق ارتفاع نسبي في حجم الإنتاج النفطي، حيث بلغ الإ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تحقيق ارتفاع نسبي في حجم الإنتاج النفطي، حيث بلغ الإنتاج الحالي 860 ألف برميل يوميًا، بينما كان الإنتاج الطبيعي ما قبل إعادة فتح الحقول 560 ألف برميل يوميًا.

وأشارت المؤسسة في منشور عبر فيسبوك، السبت، إلى أنها تسعى جاهدة لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة ١.٢ مليون برميل يوميًا خلال أسبوعين.

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