قالت صحيفة “مالطا تودي” إن أرملة معمر القذافي صفية فركاش قد تقدمت بطلب استئناف ف

قالت صحيفة “مالطا تودي” إن أرملة معمر القذافي صفية فركاش قد تقدمت بطلب استئناف في قضية بنك فاليتا، والتي تم فيها الحكم بإعادة أكثر من 96 مليون يورو أودعها ابن القذافي الراحل معتصم.

حيث ذكر محامي فركاش “اليوناني أوكونوموبولوس ” بأن هذه المحكمة تفتقر إلى الاختصاص ولا يمكنها الفصل في القضية بشأن الأموال، وأن أموال القذافي في مالطا كانت أمواله الخاصة وليست أموالًا حكومية.

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