عاجل > رئيس مجلس النواب : أقدم خالص العزاء لذوي ضحايا اشتباكات #طرابلس المؤسف

عاجل > رئيس مجلس النواب : أقدم خالص العزاء لذوي ضحايا اشتباكات #طرابلس المؤسفة . ⚡️ماحدث للمواطنين من ترويع واستهداف لارواحهم و تدمير ممتلكاتهم غير مقبول . ⚡️على الجهات التي تَدعّي تبعية هذه المجموعات المتقاتلة لها تحمل مسؤولياتها . #ليبيا #المرصد ( بيان )