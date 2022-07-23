عاجل > رئيس مجلس النواب : أقدم خالص العزاء لذوي ضحايا اشتباكات #طرابلس المؤسف

عاجل > رئيس مجلس النواب : أقدم خالص العزاء لذوي ضحايا اشتباكات #طرابلس المؤسفة . ⚡️ماحدث للمواطنين من ترويع واستهداف لارواحهم و تدمير ممتلكاتهم غير مقبول . ⚡️على الجهات التي تَدعّي تبعية هذه المجموعات المتقاتلة لها تحمل مسؤولياتها . #ليبيا #المرصد ( بيان )
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ليبيا مباشر
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