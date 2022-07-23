#عاجل.. السفير الأمريكي لدى #ليبيا ريتشارد #نورلاند يتوعد بمعاقبة، من يقفون وراء أعمال العنف والاشتباكات في ليبيا: اشتباكات #مصراتة تُظهر احتمالية تصاعد أعمال العنف.

ــ #الولايات_المتحدة تحث جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم من بين الجماعات المسلحة على الانسحاب، لتجنّب التصعيد والمزيد من الخسائر في الأرواح.

ــ جهود اختبار الوضع السياسي الراهن، أو الدفاع عنه، تنطوي على مخاطر بإعادة ليبيا إلى حقبة اعتقد مواطنوها أنها مضت، وسيتم محاسبة المسؤولين عن مثل هذا السيناريو.

ــ تُظهر هذه التوترات المتصاعدة، ضرورة تبني القادة في ليبيا، مسارًا مُتفقًا عليه لإجراء #انتخابات يمكنها أن تنشئ حكومة موحدة شرعية بحقّ لخدمة مصالح جميع الليبيين. #السبق

2022-07-23 16:29:52

1658593792